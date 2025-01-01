Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 66: Der wilde Mann
44 Min.Ab 12
Zwei Teilnehmer eines Männer-Survival-Seminars kehren nach einem altertümlichen Ritual nicht in das Camp zurück. Die Einsatzkräfte durchforsten den Wald ... - Ein Mann kommt mit einem Hautausschlag in die Klinik, der auf eine gefährliche Krankheit hindeutet. Hat er sich auf seiner Work-and-Travel-Reise infiziert? - Warteschlange vor einem Brautmodenausverkauf. Doch der Traum vom perfekten Hochzeitskleid endet mit einem Notruf. Eine der Bräute hat starke Schmerzen ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick