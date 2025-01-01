Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Der wilde Mann

SAT.1Staffel 6Folge 66
Der wilde Mann

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 66: Der wilde Mann

44 Min.Ab 12

Zwei Teilnehmer eines Männer-Survival-Seminars kehren nach einem altertümlichen Ritual nicht in das Camp zurück. Die Einsatzkräfte durchforsten den Wald ... - Ein Mann kommt mit einem Hautausschlag in die Klinik, der auf eine gefährliche Krankheit hindeutet. Hat er sich auf seiner Work-and-Travel-Reise infiziert? - Warteschlange vor einem Brautmodenausverkauf. Doch der Traum vom perfekten Hochzeitskleid endet mit einem Notruf. Eine der Bräute hat starke Schmerzen ...

