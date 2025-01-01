Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 68: Der mit dem Sprengstoff tanzt
44 Min.Ab 12
Der Zoll prüft einen Werkstatthof auf Schwarzarbeit. Doch zuerst flieht der Betreiber und dann wird auch noch ein Mitarbeiter durch eine Explosion verletzt. - Eine junge Frau wollte gerade ihr erstes Mal mit ihrem Freund genießen - doch zuvor stürzt dieser unter Krämpfen aus dem Bett und muss in die Notaufnahme eingeliefert werden. Und das, nachdem er sich bereits seit Tagen körperlich distanziert verhält. Was verheimlicht er seiner Freundin?
