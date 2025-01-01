Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 70: Brandheiße Dates
44 Min.Ab 12
Ein Mann versucht per Steckbrief-Aufruf seine Traumfrau wiederzufinden und lädt zu einem Event in eine Kneipe ein. Doch dort bricht ein Feuer aus. - Ein verletzter Handwerker erklärt einen Arbeitsunfall durch generelles Unwohlsein. Bei der Ursachensuche verschlechtert sich plötzlich auch der Zustand seiner Tochter. - Eine Frau findet das Asthmaspray ihres Verlobten vor der Limousine für seinen Junggesellenabschied - und hört plötzlich Hilfeschreie aus dem verschlossenen Wagen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick