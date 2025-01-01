Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 73: Rammbock
44 Min.Ab 12
Eine Mutter muss mit ansehen, wie ihre Tochter auf der Autobahn von einem anderen Autofahrer gerammt wird und schwer verunglückt. Sie wird das Gefühl nicht los, dass der ihr völlig unbekannte Mann den Unfall absichtlich provoziert hat. Ein Mann hat eine Nierenspende von seinem Bruder erhalten. Nach einem Unfall schweben plötzlich beide in Lebensgefahr: Stößt der Körper des 30-Jährigen die gespendete Niere ab? Und ist die verbliebene Niere des Bruders nun irreparabel beschädigt?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick