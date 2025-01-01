Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 86: Schrottiges Spiel
44 Min.Ab 12
Bei einem Paintball-Spiel auf einem Schrottplatz wird ein Auto für einen jungen Mann beinahe zur tödlichen Feuer-Falle - und es wird ein weiterer Mitspieler vermisst. - Bei der Generalprobe zu einer Misswahl ist eine Teilnehmerin plötzlich spurlos verschwunden, zwei weitere Kandidatinnen brechen ohne ersichtlichen Grund auf der Bühne zusammen. Was steckt dahinter?
