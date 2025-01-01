Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 87: Heißer Regen
44 Min.Ab 12
Erst gerät ein Fahrradfahrer ins Schleudern, dann regnet es heiße schwarze Masse vom Himmel. Ein kleiner Arbeitsunfall hat fatale Folgen ... - Nach einer Babyparty landet eine Frau mit geschwollenem Gesicht in der Notaufnahme. Was noch keiner ahnt: Das Schlimmste steht ihr noch bevor. - Eine Familie hat einen Straßenhund aus dem Urlaub mitgebracht. Hat der Hund Vater und Sohn mit einer gefährlichen Krankheit infiziert? Der Zoll ermittelt.
