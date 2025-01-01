Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Riss in der Blase

SAT.1Staffel 6Folge 91
Riss in der Blase

Riss in der BlaseJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 91: Riss in der Blase

44 Min.Ab 12

Ein junger Mann wird bei einem Autounfall schwer verletzt. Doch auch für seine hochschwangere Frau besteht Lebensgefahr. Nur, wo ist sie? - Die Suche nach der Schwangeren wird für alle Beteiligten zur Zerreißprobe. Denn die Zeit drängt, und noch immer fehlt von der angehenden Mutter jede Spur. - Eine bestohlene Verkäuferin macht Druck in der Notaufnahme. Doch war der unter der Gürtellinie verletzte junge Mann in ihrem Laden wirklich ein Dieb?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen