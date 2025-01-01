Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Ein einfacher Plan

SAT.1Staffel 6Folge 92
Ein einfacher Plan

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 92: Ein einfacher Plan

44 Min.Ab 12

Eine Gefangenenverlegung eskaliert: Ein Insasse bricht zusammen, in der mobilen Zelle des Zweiten bricht ein Feuer aus - einer der beiden Häftlinge kann fliehen. Gefahr für ein ganzes Wohngebiet! - Als eine 26-Jährige, die als lebendes Sushi-Buffet ausstaffiert wurde, in die Notaufnahme gebracht wird, erleidet sie eine Ganzkörperlähmung. Was fehlt der jungen Frau? - Ein weinendes Baby wird in einer Gaststätte aufgefunden ...

SAT.1
