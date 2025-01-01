Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 114: Alles sauber
23 Min.Ab 12
Der Verdacht auf Schwarzarbeit führt die Zöllner in eine Wäscherei. Doch als der Buchhalter flieht und die Zöllner eine Türe aufbrechen, kommt eine andere, schockierende Wahrheit ans Tageslicht. - Ein vierjähriges Mädchen vergiftet sich und muss sofort behandelt werden. Der Verdacht fällt auf ein Putzmittel - oder war es der Schnaps vom Opa?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick