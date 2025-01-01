Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Mut zur Lücke

SAT.1Staffel 7Folge 115
Mut zur Lücke

Mut zur LückeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 115: Mut zur Lücke

23 Min.Ab 12

Eine Frau fährt mit einem Auto in einer Parklücke ohne Rücksicht auf Verluste hin und zurück. Auch Sachschäden und ein verletzter Mann halten die Fahrerin nicht von dem Manöver ab. Können die Spezialisten die Situation unter Kontrolle bringen? - Ein Junge wird seit einem Waldspaziergang mit seinem Onkel vermisst. Die Spezialisten finden bald heraus, warum er verschwand.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen