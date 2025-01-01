Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 119: Schlaflos in Kölle
23 Min.Ab 12
Notruf von der Landstraße: Die Rettungskräfte werden zu einem offenbar verwirrten Mann beordert. Als die Spezis eintreffen, fehlt von ihm jedoch jede Spur. Auch der Anrufer ist verschwunden ... - Bei einer Routinekontrolle checken die Zöllner zwei streitende Frauen. Im Kofferraum stoßen die Beamten auf dubiose Kleinteile. In ihren kühnsten Träumen hätten die Frauen nicht geahnt, in was sie da geraten sind.
