Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 123: Dumme Socke
23 Min.Folge vom 14.08.2025Ab 12
Der Zoll führt eine Routinekontrolle in einem Zug durch. Der Fund von Glassplittern führt sie auf die Spur eines düsteren Geheimnisses. - Bei einem Autounfall wird eine Rentnerin schwer verletzt. Der Unfallgegner schiebt die Schuld auf die ältere Dame. Als ihre Enkel verschwinden, ahnt noch niemand, dass die kleinen Jungs den wahren Unfallgrund kennen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick