Auf Streife - Die Spezialisten

Verpennt verkohlt verschwunden

SAT.1Staffel 7Folge 174
Verpennt verkohlt verschwunden

Folge 174: Verpennt verkohlt verschwunden

23 Min.Ab 12

Einsatz vor einem Catering-Unternehmen: Ein Wagen der Firma geht in Flammen auf, der Sohn der Inhaber erleidet eine Rauchgasvergiftung. Aber wo steckt sein kleiner Bruder, den er eigentlich zur Schule fahren sollte? - Auf einem Flughafen stoßen die Zöllner auf den Reisekoffer einer Frau voll unverzollter Gegenstände. Schnell wird klar, dass die Waren einem Flugzeug-Trolley entnommen wurden. Offensichtlich ein Diebstahl!

