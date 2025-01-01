Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Sturz eines Superhelden

SAT.1Staffel 7Folge 25
Sturz eines Superhelden

44 Min.Ab 12

Ein als Superheld kostümierter Mann stürzt eine Treppe herab - bei seiner Behandlung kommen die Spezialisten einer schiefgelaufenen Sex-Party auf die Spur. - Bei einer jungen Patientin in der Notaufnahme deutet alles auf eine Tropenkrankheit hin. Doch sie ist seit vielen Jahren nicht mehr verreist . - Ein Diabetiker verschwindet spurlos in einem Industriegebiet - als sein Insulin-Notfallset gefunden wird und die Spezis merkwürdigen Gestalten begegnen, ist klar: Die Zeit drängt!

