Auf Streife - Die Spezialisten

Papa unter Strom

SAT.1Staffel 7Folge 49
Papa unter Strom

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 49: Papa unter Strom

44 Min.Ab 12

Ein Junge wartet auf die Rückkehr seines Vaters vor einem Industriegebäude. Warum kommt der Mann nicht zurück? - Ein Ex-Bodybuilder kommt mit Magenschmerzen in die Klinik, will sich aber nicht medikamentös behandeln lassen. Warum hat er eine solche Panik vor Medikamenten? - Die Spezis geraten in einen skurrilen Einsatz, als sie zu einem Autounfall gerufen werden und dort im Pkw nicht nur einen Schwerverletzten, sondern ebenso eine Ziege finden.

