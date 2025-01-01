Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 52: Kies und Das
45 Min.Ab 12
Vereint im Einsatz: Ein Pkw rast in eine Kiesgrube und wird unter Steinmassen begraben. Die verschüttete Frau ist hochschwanger! Im Wettlauf gegen die Zeit legen die Spezialisten den Wagen frei, während die Auf-Streife-Polizisten ermitteln, dass es sich hier um ein abscheuliches Verbrechen handelt. Und: Ein 14-Jähriger bringt seinen verletzten Vater in die Klinik und bricht kurz darauf selbst zusammen ...
