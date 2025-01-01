Zum Inhalt springenBarrierefrei
Duell auf der Autobahn

SAT.1Staffel 7Folge 76
Folge 76: Duell auf der Autobahn

44 Min.Ab 12

Die Spezialisten werden mit einem ungewöhnlichen Fall konfrontiert. Zwei Männer liefern sich auf der Autobahn eine mörderische Prügelei. Was hat sie so in Rage gebracht? - Nach einem Cafébesuch klagen mehrere Gäste über starke Beschwerden. Zunächst deutet alles auf eine Vergiftung hin, doch dann macht der Arzt eine schaurige Entdeckung. - Auf einer Gruppenreise wird eine junge Frau mit blutender Wunde an der Schläfe aufgefunden ...

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
