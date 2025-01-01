Bewaffnet und extrem gefährdetJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 88: Bewaffnet und extrem gefährdet
44 Min.Ab 12
Ausnahmeeinsatz für die Spezialisten: Ein bewaffneter Mann hat sich in einem brennenden Haus verbarrikadiert. Kann er gestoppt werden? - Jungesellinenabschied in der Klinik am Südring: Ausgerechnet am Tag vor ihrer Hochzeit kommt es für eine Braut und ihre Schwester zu einem dramatischen Ereignis ... - Der harmlose Sturz eines Schülers bringt ein großes Geheimnis ans Licht. Aber warum schwebt er plötzlich in Lebensgefahr?
