Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 91: Tödliches Spielzeug
44 Min.Ab 12
Ein Cabrio fährt einen Fahrradfahrer um, der am Straßenrand steht. Eine klaffende Wunde am Hinterkopf des Unfallverursachers stellt die Spezialisten vor ein Rätsel. - Ein chinesisches Ehepaar wird zum Notfall, als sie ihre ausgewanderte Tochter in Deutschland besuchen. Ist der Schwiegersohn schuld an ihrem Zustand? - Ein Raub auf einem Autobahnparkplatz stellt die Spezialisten vor ein Rätsel. Sagt das Opfer die Wahrheit, oder hat es etwas zu verbergen?
