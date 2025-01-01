Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 94: Auf trockenem Eis
44 Min.Ab 12
Die Spezialisten werden zu einer Tiefgarage gerufen, aus der dichter Qualm aufsteigt. Die Feuerwehr birgt einen leblosen Mann. Als noch eine weitere Person vermisst wird, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ... - Ein Gospelchor erscheint in der Notaufnahme, weil ein Mitglied mit Magenkrämpfen zusammengebrochen ist. Die Ursache für die Beschwerden der jungen Frau bleibt rätselhaft. - Die Spezis folgen dem Notruf eines Mannes mit einer pikanten Verletzung im Intimbereich.
