Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf trockenem Eis

SAT.1Staffel 7Folge 94
Auf trockenem Eis

Auf trockenem EisJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 94: Auf trockenem Eis

44 Min.Ab 12

Die Spezialisten werden zu einer Tiefgarage gerufen, aus der dichter Qualm aufsteigt. Die Feuerwehr birgt einen leblosen Mann. Als noch eine weitere Person vermisst wird, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ... - Ein Gospelchor erscheint in der Notaufnahme, weil ein Mitglied mit Magenkrämpfen zusammengebrochen ist. Die Ursache für die Beschwerden der jungen Frau bleibt rätselhaft. - Die Spezis folgen dem Notruf eines Mannes mit einer pikanten Verletzung im Intimbereich.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen