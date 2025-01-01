Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 98: Autobahn-Inferno
44 Min.Ab 12
Ein Großfeuer auf der Autobahn! Die Spezis versuchen mit vereinten Kräften, das Feuer zu löschen und dem rätselhaften Unfallhergang auf die Spur zu kommen. - Ein schmerzhafter Haushaltsunfall führt einen arbeitslosen Lackierer in die Notaufnahme. Doch während der Behandlung häufen sich lebensgefährliche Symptome, die nicht von dem Unfall herrühren können. - Ein beißender Geruch aus der Wohnung einer älteren Dame ruft die Spezis auf den Plan.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick