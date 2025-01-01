Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Vom Weg abgekommen

SAT.1Staffel 7Folge 99
Vom Weg abgekommen

Vom Weg abgekommenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 99: Vom Weg abgekommen

44 Min.Ab 12

Auf einer Motorcross-Strecke liegt ein zusammengebrochener Motocross-Fahrer. Doch wo ist sein Motorrad? Gleichzeitig hat sich auf einer Landstraße ein schrecklicher Autounfall ereignet. Ist der verunglückte Motocross-Fahrer in diesen Unfall verwickelt? - Außerdem: Ein Ehemann bringt seine hochschwangere Frau in die Notaufnahme, ihr Gesicht ist verbrüht. Doch auch der Zustand des Ehemanns stellt den Arzt vor ein Rätsel.

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

