Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 8Folge 107vom 14.11.2024
Folge 107: Der nicht mehr ganz so kleine Vampir

44 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 12

Eine junge Schülerin liegt verletzt im Haus ihrer Eltern. Alles deutet auf eine Flucht hin - aber wovor? Da machen die Spezis eine schaurige Entdeckung. - Eine junge Mutter bringt ihren Mann in die Notaufnahme. Sein Zustand wird immer ernster und plötzlich wirft er seine besorgte Familie aus dem Zimmer. - Ein blutverschmiertes Auto lässt eine Ehefrau Schlimmes befürchten: Wurde ihr Mann Opfer eines schrecklichen Verbrechens?

SAT.1
