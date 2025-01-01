Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 109: Objekt der Begierde
44 Min.Ab 12
Die Spezialisten werden mit dem Missbrauchsvorwurf einer 17-Jährigen konfrontiert. Ist deren Nachbar zudringlich geworden? - Eine Tierpflegerin wird nach einem schweren Hundebiss mit gefühllosem Arm in die Klinik eingeliefert. Ist der Arm der Patientin zu retten und was steckt hinter den Krämpfen? - Die Mitarbeiterin einer Restaurantküche hängt mit der Hand in einer Rührmaschine fest. Ihr Chef unterstellt ihr eine Alkoholabhängigkeit, die zu dem Unfall geführt haben soll.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick