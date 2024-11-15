Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 111: Komatös
44 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12
Ein halbnackter und bewusstloser Mann, der in einem Auto eingesperrt ist, stellt die Spezialisten vor ein Rätsel. Hat er etwas mit dem Verschwinden einer 19-Jährigen zu tun? - Ein Computer-Nerd ist blindlings gegen eine Laterne gelaufen und hat sich schwer verletzt. Was hat seine Sehkraft geschwächt? - Mit Hilfe eines unseriösen Schlüsseldienstes verschafft sich ein Unbekannter Zugang zu einem Bürogebäude. Wenig später wird dort der Hausmeister verletzt aufgefunden.
