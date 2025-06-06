Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 118vom 06.06.2025
44 Min.Folge vom 06.06.2025Ab 12

Ein Grillabend von Abiturienten endet im Streit. Doch niemand ahnt, dass einer der Streithähne in Lebensgefahr schwebt. - Diana wird samt ihrem Nachbarskind in die Notaufnahme gebracht! Nach einem diagnostizierten Darmverschluss überstürzen sich die Ereignisse. - Als eine Frau ihren Verlobten vom Flughafen abholen will, bricht dieser plötzlich zusammen. Ist ein Mitreisender für seinen Zustand verantwortlich?

