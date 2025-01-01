Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 123: S.O.S. - Traum in Not
44 Min.Ab 12
Ein Mann fällt nach einer Auseinandersetzung mit seinem Schwager in eine Rolle Stacheldraht. Dann zeigt er rätselhafte Symptome. Wurde er tatsächlich geschubst? - Das Blind Date einer Frau meldet sich kurz vor der Verabredung telefonisch und ruft um Hilfe. Ist der Mann wirklich in Not oder ist die Frau auf einen Betrüger hereingefallen?
