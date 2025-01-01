Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 123
44 Min.Ab 12

Ein Mann fällt nach einer Auseinandersetzung mit seinem Schwager in eine Rolle Stacheldraht. Dann zeigt er rätselhafte Symptome. Wurde er tatsächlich geschubst? - Das Blind Date einer Frau meldet sich kurz vor der Verabredung telefonisch und ruft um Hilfe. Ist der Mann wirklich in Not oder ist die Frau auf einen Betrüger hereingefallen?

