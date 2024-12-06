Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 126: Festival der Liebe
44 Min.Folge vom 06.12.2024Ab 12
Nach einem Festival will sich eine Frau von einem Bekannten nach Hause bringen lassen, doch dort kommt sie nicht an. Ihre Schwester macht sich mitten auf der Autobahn auf die Suche nach ihr, findet jedoch nur das Handy der Vermissten. - Einer Frau stürzt beim Fitnesstraining eine Langhantel auf den Brustkorb, sie entgeht knapp dem Tod! - Der Besitzer eines Erlebnisbauernhofs wird mit Gesichtsverletzungen von seiner Frau aufgefunden. In seiner Tasche befindet sich ein Drohbrief.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick