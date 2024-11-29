Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Papa sieht rosa

SAT.1Staffel 8Folge 127vom 29.11.2024
Papa sieht rosa

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 127: Papa sieht rosa

44 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 12

Ein junges Paar will bei einer Familienfeier das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes bekannt geben. Doch als die werdende Großmutter dort ankommt, erwartet sie eine böse Überraschung. - Eine Studentin kommt nach einem Auslandssemester nach Hause und ist geschockt. Hat ihre Schwester aus der gemeinsamen Wohnung einen Puff gemacht? - Die 52-jährige Betreiberin einer Catering-Firma wird mit starken Bauchschmerzen und Verbrennungen in die Notaufnahme gebracht.

SAT.1
