Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Pseudokrupp?

SAT.1Staffel 8Folge 131
Pseudokrupp?

Pseudokrupp?Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 131: Pseudokrupp?

44 Min.Ab 12

Der Ex und Noch-Mitbewohner einer Frau hat ausgerechnet immer dann einen Asthmaanfall, wenn sie auf einem Date mit ihrem neuen Freund ist. Simuliert er? - Ein Mann radelt ohne Grund in einen Sperrmüllhaufen und verletzt sich schwer. Hat sein Zustand etwas mit dem unerfüllten Kinderwunsch seiner Frau zu tun? - Als eine Frau ihre WG betreten will, schlägt ihr beißender Rauch entgegen. Im Flur sieht alles danach aus, als hätte hier ein Kampf stattgefunden!

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen