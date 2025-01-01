Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 131: Pseudokrupp?
44 Min.Ab 12
Der Ex und Noch-Mitbewohner einer Frau hat ausgerechnet immer dann einen Asthmaanfall, wenn sie auf einem Date mit ihrem neuen Freund ist. Simuliert er? - Ein Mann radelt ohne Grund in einen Sperrmüllhaufen und verletzt sich schwer. Hat sein Zustand etwas mit dem unerfüllten Kinderwunsch seiner Frau zu tun? - Als eine Frau ihre WG betreten will, schlägt ihr beißender Rauch entgegen. Im Flur sieht alles danach aus, als hätte hier ein Kampf stattgefunden!
