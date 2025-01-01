Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 132
44 Min.Ab 12

Im christlichen Gemeindehaus ist die Hölle los: Eine Nonne liegt ohnmächtig und mit einem Messer im Bein im Aufenthaltsraum. Wurde sie vom Pastor angegriffen? Ein vorheriger Streit zwischen den Geistlichen spricht dafür. - Nach einer Party geht es einer 16-Jährigen miserabel. Fieber, Übelkeit und Benommenheit lassen das Klinik-Personal rätseln. - Ein Vater stürzt die Treppe hinunter. Hat er sich nach einer Erkältung zu früh körperlich betätigt oder steckt mehr hinter dem Unfall?

