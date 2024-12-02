Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 133vom 02.12.2024
44 Min.Folge vom 02.12.2024Ab 12

Eine Frau erhält einen Hilferuf ihres Schwagers. Offensichtlich wurde er von einem brutalen Einbrecher niedergeschlagen. Im Haus stoßen die Spezis dann auf eine fremde Frau - ist sie die skrupellose Einbrecherin? - Ein 18-Jähriger wird bei einer Prügelei blutig verletzt. Wurde er schon wieder Opfer einer Mobbing-Attacke? - Eine Frau wird schwer verletzt unter einem zusammengestürzten Baugerüst hinter ihrem Haus gefunden. Hatte sie eine Auseinandersetzung mit ihrem Ehemann?

