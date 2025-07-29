Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Kidnapping

SAT.1Staffel 8Folge 139vom 29.07.2025
Kidnapping

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 139: Kidnapping

44 Min.Folge vom 29.07.2025Ab 12

Die Autobahnpolizei erreicht der Notruf einer Frau, die sich blutend auf der Ladefläche eines fahrenden Autos befindet. Mit gefährlichen Manövern kommen sie einem perfiden Komplott auf die Spur. - Eine Frau erwischt ihren Freund, wie dieser im Krankenhaus die Füße ihrer Schwester massiert und plötzlich ohnmächtig wird. Was läuft da? - Ein verletzter Radfahrer gibt Rätsel auf. Der Notruf wurde mit dem Handy einer Frau abgesetzt, die gar nicht da sein kann ...

