Auf Streife - Die Spezialisten

Mit Bleifuß und Goldkettchen

SAT.1Staffel 8Folge 140
Mit Bleifuß und Goldkettchen

Folge 140: Mit Bleifuß und Goldkettchen

44 Min.Ab 12

Eine Tramperin will mitten auf der Autobahn zu Fuß weitergehen. Als sie aussteigt, fährt ein Wagen vorbei, der kurz darauf verunfallt. Was hat die Tramperin mit dem Unfall zu tun? - Ein 17-Jähriger bekommt überdurchschnittlich schnell blaue Flecken und niest Blut. Was steckt hinter diesen Symptomen? - Als der Zoll bei einer Reinigungsfirma zur Kontrolle kommt, bricht einer der Angestellten plötzlich zusammen. Liegt es an den Arbeitsbedingungen?

