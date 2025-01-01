Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 141: In die Länge gezogen
44 Min.Ab 12
Eine Mutter findet eine bewusstlose Fremde in ihrer Wohnung. Ist diese eine Einbrecherin oder hat ihr schüchterner Sohn eine Prostituierte bestellt? - Kurz bevor eine 17-Jährige ihrem Bruder ein großes Geheimnis anvertrauen kann, bricht sie mit Herzschmerzen zusammen und wird in die Notaufnahme gebracht. Was hatte sie herausgefunden? - Unter Einsatz von Pfefferspray kann eine junge Frau einen unbekannten Eindringling in ihrem Haus unschädlich machen. Was wollte der Mann?
