SAT.1 Staffel 8 Folge 141
44 Min. Ab 12

Eine Mutter findet eine bewusstlose Fremde in ihrer Wohnung. Ist diese eine Einbrecherin oder hat ihr schüchterner Sohn eine Prostituierte bestellt? - Kurz bevor eine 17-Jährige ihrem Bruder ein großes Geheimnis anvertrauen kann, bricht sie mit Herzschmerzen zusammen und wird in die Notaufnahme gebracht. Was hatte sie herausgefunden? - Unter Einsatz von Pfefferspray kann eine junge Frau einen unbekannten Eindringling in ihrem Haus unschädlich machen. Was wollte der Mann?

