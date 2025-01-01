Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 155: Verhängnisvolle Fäden
44 Min.Ab 12
Ein Vater geht mit Sohn und Neffe zelten. Frühmorgens wird er von einem Video-Anruf seines Sohnes geweckt - das Anrufer-Handy liegt am Waldboden und zeigt nur eine reglose Hand! - Eine Frau fällt bei einem Waldspaziergang einen Abhang hinunter und wird in die Klinik gebracht. Warum rannte die Patientin auf den Abhang zu? - Ein 18-jähriges Mädchen baut mit dem Auto seiner Mutter einen Unfall. Ihr Beifahrer, ein deutlich älterer Mann, gibt den Spezis Rätsel auf.
