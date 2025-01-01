Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 159
Folge 159: Teenie an Bord

44 Min.Ab 12

Eine Speditionsunternehmerin kommt zur Autobahn, nachdem einer ihrer Fahrer verunglückt ist. Bald weisen persönliche Gegenstände ihrer gerade heute verschwundenen Tochter im verunfallten Pkw darauf hin, dass diese auch im Wagen war. - Ein Boxer wurde während des Trainings im Ring schwer verprügelt - und das von einer zierlichen Frau! - Die Spezialisten werden auf einem Grundstück mit einem Fall von geplanter Brandstiftung konfrontiert, der sie selbst in Lebensgefahr bringt.

SAT.1
