Auf Streife - Die Spezialisten

Meuterei auf der A3

SAT.1Staffel 8Folge 161
Folge 161: Meuterei auf der A3

44 Min.Ab 12

Eine Reisegruppe rüstiger Rentner meutert auf einem Rastplatz, weil der Bus, in dem sie transportiert werden, völlig überheizt ist. Nur ein unschuldiger Fehler des Busfahrers? - Ein von zu Hause ausgebüxtes Mädchen wird 30 Stunden später mit Dornen im Gesicht und Erschöpfungssymptomen in die Notaufnahme gebracht. Laut Test hat sie sogar Blut im Urin. - Eine Frau fährt vor ihrer Haustür mit ihrem Pkw in ein parkendes Auto. Wieso?

