Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Schwiegerhexe

SAT.1Staffel 8Folge 165
Schwiegerhexe

SchwiegerhexeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 165: Schwiegerhexe

44 Min.Ab 12

Als eine Frau am Haus ihrer Mutter ankommt, sieht sie diese vom Dach stürzen. Wurde sie von Einbrechern überrascht oder gibt es einen anderen Grund? - Eine Frau wollte ihrer Schwester einen Kurierjob vermitteln, doch dann will diese plötzlich von ihr abgeholt werden. Dort angekommen ist das Auto der Schwester am Qualmen und der teure Schmuck, den sie ausliefern sollte, ist weg. - Eine Mutter wundert sich, als ihre Söhne nach einem Kampf ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen