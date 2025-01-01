Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 168: Feuriges Duell
44 Min.Ab 12
Eine Studentin erlebt mit, wie ihr Bruder bei einer Explosion schwer verletzt wird - ist ein Streit zwischen ihm und ihrem Freund eskaliert? - Jürgen findet seine sexhungrige Ehefrau vorgebeugt auf der Waschmaschine! Geht sie ihm fremd oder befindet sie sich in Lebensgefahr? - Eine Frau erhält die anonyme Nachricht, dass ihr Sohn in der Notaufnahme ist - doch keine Spur von ihm. Während sie sich wundert, wird der bewusstlose 17-Jährige vor der Klinik abgelegt .
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick