Auf Streife - Die Spezialisten

Ausgenutztes Vertrauen

SAT.1Staffel 8Folge 172
Ausgenutztes Vertrauen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 172: Ausgenutztes Vertrauen

44 Min.Ab 12

Eine 28-Jährige sorgt sich um ihre Mutter, da diese die Tür nicht öffnet. Als sie einen Unbekannten im Haus am Boden liegend entdeckt, wählt sie die 112. - Ein Maurer wird bewusstlos in einer Schubkarre zur Notaufnahme gebracht. Seine Kollegen werfen ihm vor, eine Mitarbeiterin sexuell genötigt zu haben. - In einer Schreinerei hat sich der neue Mitarbeiter schwer an der Kreissäge verletzt. Ist der eifersüchtige Freund der Chefin verantwortlich oder war Alkohol im Spiel?

SAT.1
