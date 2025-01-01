Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 176
Folge 176: Firmengeheimnisse

44 Min.Ab 12

Ein erfahrener Gabelstaplerfahrer verunglückt auf mysteriöse Weise. Als dann auch noch Blutspuren in der Spedition gefunden werden und die Ex-Frau des Chefs verschwindet, sind die Spezialisten einem großen Komplott auf der Spur. - Ein Mädchen wird nach einem Kletterunfall aufgespießt in die Notaufnahme eingeliefert. Ein Angriff scheint nicht ausgeschlossen, denn ihr Freund und die Schwester des Mädchens hüten ein pikantes Geheimnis ...

SAT.1
