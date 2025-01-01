Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Verschickt und zugenäht

SAT.1Staffel 8Folge 177
Verschickt und zugenäht

Verschickt und zugenähtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 177: Verschickt und zugenäht

44 Min.Ab 12

Eine Flut von Nicht-EU-Paketen ruft den Zoll auf den Plan. Im Fokus: Eine Mutter zweier Kinder - doch die ist offensichtlich unschuldig. Als plötzlich ihr Sohn vor der Haustür mit dem Fahrrad verunglückt, nimmt der Fall eine überraschende Wendung. - Eine Tochter bringt ihre verletzte Mutter in die Klinik - Folgen eines blutigen Ehekrachs. Doch dann bricht auch der Vater zusammen. - Eine Lehrerin wird Zeugin, wie einer ihrer Schüler blutend auf dem Schulhof zusammenbricht.

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

