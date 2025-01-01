Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 179: Der Vollstrecker
44 Min.Ab 12
Zwei Frauen stellen einen Wohnwagendieb, dabei wird eine von ihnen verletzt. Der Täter kann flüchten und die Spezialisten ermitteln. - Ein 30-jähriger Patient hat seinen besten Kumpel beim Paintballspielen attackiert und sich dabei selbst verletzt. Der Arzt steht vor einem Rätsel: Was steckt hinter den plötzlichen Aggressionen des Mannes? - Die Spezialisten werden zu einem Unfall gerufen. Schnell zeigt sich, dass die Symptome des "Unfallopfers" nicht zu einem Aufprall passen.
