Meine Mutter, ihr Freund und ich
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 180: Meine Mutter, ihr Freund und ich
44 Min.Ab 12
Ein Mann und sein Sohn werden schwer verletzt zuhause aufgefunden. Die Spezis ermitteln: Gab es einen Familienstreit und was hat die kriminelle Vergangenheit des Sohnes damit zu tun? - Eine Schneiderin bringt ihre Freundin im blutverschmierten Brautkleid in die Notaufnahme - in deren Oberschenkel steckt eine Schere. - Eine 15-Jährige ist spurlos aus einem Feriencamp verschwunden. Ist sie das Opfer eines Gewaltverbrechens geworden? Ihre Mutter holt die Spezis zur Hilfe.
