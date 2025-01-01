Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 8Folge 180
Folge 180: Meine Mutter, ihr Freund und ich

44 Min.Ab 12

Ein Mann und sein Sohn werden schwer verletzt zuhause aufgefunden. Die Spezis ermitteln: Gab es einen Familienstreit und was hat die kriminelle Vergangenheit des Sohnes damit zu tun? - Eine Schneiderin bringt ihre Freundin im blutverschmierten Brautkleid in die Notaufnahme - in deren Oberschenkel steckt eine Schere. - Eine 15-Jährige ist spurlos aus einem Feriencamp verschwunden. Ist sie das Opfer eines Gewaltverbrechens geworden? Ihre Mutter holt die Spezis zur Hilfe.

