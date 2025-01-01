Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Das blaue Wunder

SAT.1Staffel 8Folge 23
Das blaue Wunder

Das blaue WunderJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 23: Das blaue Wunder

44 Min.Ab 12

Als eine 44-Jährige ihre Tochter abholen will, taumelt ihr deren Freundin entgegen und bricht zusammen. Woher hat sie die Verbrennungen? - Eine Frau wird in die Klinik gebracht. Ihre beste Freundin teilt dem Notarzt verstörende Details von deren Auffinden mit: Warum hatte die Ohnmächtige den Slip heruntergezogen? - Als ein 30-jähriger Hundehalter sein Fahrrad zum Gassigehen aus der Garage holen will, wird er von einem Unbekannten hineingestoßen und seines Hundes beraubt.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen