Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Wie aus bewölktem Himmel

SAT.1Staffel 8Folge 25
Wie aus bewölktem Himmel

Wie aus bewölktem HimmelJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 25: Wie aus bewölktem Himmel

44 Min.Ab 12

Ein Mann wird auf einem Spaziergang mit seinem Hund schwer verletzt. Doch auch der Täter befindet sich in Lebensgefahr. - Ein älterer Mann ist in der Dusche zusammengebrochen. Ein Routineeinsatz, denken die Sanitäter. Doch dann stehen sie vor einem Rätsel: Warum wollte der Mann mit Klamotten unter die Brause? - Ein muskulöser Sportler trägt seine verletzte Freundin in die Klinik und stolpert. Was hat zum Schwächeanfall des Mannes geführt?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen