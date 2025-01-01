Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 26: Der unerwünschte Mitbewohner
44 Min.Ab 12
Die Spezis rücken in einer WG an, weil ein junger Mann wegen eines Magen-Darm-Infekts angeblich zu schwach ist, zum Arzt zu gehen. Doch weder er noch seine Freundin haben die Rettungskräfte gerufen. - Eine verletzte Frau und ihre Freundin sind zu einem Anwalt geflüchtet, nachdem sie überfallen wurden. Doch nicht nur die beiden Frauen, sondern auch der Anwalt haben ein Geheimnis. - Eine Patientin ist mit Sodbrennen und heftigen Magen-Darm-Problemen in der Klinik.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick