Auf Streife - Die Spezialisten

Der unerwünschte Mitbewohner

SAT.1Staffel 8Folge 26
44 Min.Ab 12

Die Spezis rücken in einer WG an, weil ein junger Mann wegen eines Magen-Darm-Infekts angeblich zu schwach ist, zum Arzt zu gehen. Doch weder er noch seine Freundin haben die Rettungskräfte gerufen. - Eine verletzte Frau und ihre Freundin sind zu einem Anwalt geflüchtet, nachdem sie überfallen wurden. Doch nicht nur die beiden Frauen, sondern auch der Anwalt haben ein Geheimnis. - Eine Patientin ist mit Sodbrennen und heftigen Magen-Darm-Problemen in der Klinik.

