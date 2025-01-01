Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 30: Aber bitte mit Sahne
44 Min.Ab 12
Als eine Mutter ihre Tochter von der Jugendfreizeit abholen will, fehlt von dieser jede Spur. Auf der Suche nach ihr taumelt der Mutter ein Mädchen entgegen. Sind hier Drogen im Spiel? - Das Nasenbluten eines Mannes lässt sich nicht stoppen. Doch bei diesem ersten Symptom bleibt es nicht. - Der Unfall eines Autofahrers gibt den Spezialisten Rätsel auf: Wurden die Bremsen des Wagens manipuliert? Und warum ist das Gesicht des Mannes so zugeschwollen?
