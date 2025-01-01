Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Aber bitte mit Sahne

SAT.1Staffel 8Folge 30
Aber bitte mit Sahne

Aber bitte mit SahneJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 30: Aber bitte mit Sahne

44 Min.Ab 12

Als eine Mutter ihre Tochter von der Jugendfreizeit abholen will, fehlt von dieser jede Spur. Auf der Suche nach ihr taumelt der Mutter ein Mädchen entgegen. Sind hier Drogen im Spiel? - Das Nasenbluten eines Mannes lässt sich nicht stoppen. Doch bei diesem ersten Symptom bleibt es nicht. - Der Unfall eines Autofahrers gibt den Spezialisten Rätsel auf: Wurden die Bremsen des Wagens manipuliert? Und warum ist das Gesicht des Mannes so zugeschwollen?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen