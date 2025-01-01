Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 31: Zwischen zwei Übeln
44 Min.Ab 12
Ein nervöser Schornsteinfeger auf dem Dach, eine bewusstlose Frau am Boden und irgendwo im Haus eine giftige Schlange. Den Spezis steht ein schweißtreibender Einsatz bevor. - Der Unfall eines 18-Jährigen stellt die Spezis in der NA wie auch seine Eltern vor ein Rätsel. Wieso war der Mann mit dem Auto unterwegs, obwohl er eigentlich zuhause auf seine jüngere Schwester aufpassen sollte? - Eine herzkranke Oma wird nach einer Rheinschifffahrt vermisst.
